Киев, , 09:32 — REGNUM Очередной транш Международного валютного фонда (МВФ), размер которого составляет около $700 млн, будет использован правительством Украины для поддержания финансовой системы и борьбы с COVID-19. Об этом 23 ноября заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, его слова приводит пресс-служба правительства Украины.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам главы правительства Украины, осуществленные страной мероприятиями по реформированию судебной системы и продолжению реформы в финансовом секторе, подтвердили ее статус «надежного и ответственного партнера».

«Средства МВФ будут направлены на поддержание стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19», — сказал Шмыгаль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что очередной кредит в размере $700 млн будет выделен Украине МВФ.