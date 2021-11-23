Чебоксары, 23 ноября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 23 ноября, продолжатся заседания комитетов Госсовета, где один из вопросов касается федеральной законодательной инициативы о введении QR-кодов. 22 ноября его рассмотрели на аграрном комитете, где против внесения законопроекта на рассмотрение парламента проголосовали два депутата, один воздержался, остальные подняли руки «за». В обсуждении вопроса участвовал также Леонид Черкесов — не только как спикер, но и как врач, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Заседание аграрного комитета Госсовета Чувашии

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22 ноября состоялось заседание парламентского комитета по аграрным вопросам, природопользованию и экологии, которое прошло под председательством главы фракции КПРФ Алексея Шурчанова. Один из вопросов касался федерального законопроекта о введении QR-кодов, который передан на рассмотрение в региональные законодательные собрания.

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Помимо членов комитета, в обсуждении проекта об обязательном введении QR-кодов приняли участие министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов и спикер Госсовета Леонид Черкесов («Единая Россия»), в прошлом — главный врач двух больниц.

«На комитете из 12 человек проголосовали против законопроекта о QR-кодах два человека: я и Сергей Ерощенко (КПРФ), один депутат воздержался. Я против принудительной вакцинации и против сегрегации, деления наших жителей на имеющих куар-коды и не имеющих», — сказал корреспонденту ИА REGNUM лидер чувашских коммунистов Александр Андреев.

Отметим, что 23 ноября данный вопрос обсудят члены комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам.

После завершения работы всех комитетов состоится заседание президиума Госсовета, где будет утверждена повестка сессии на 25 ноября.

Напомним, проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусматривает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, учреждения культуры, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода о прививке, либо документа о перенесённом ковиде или медотвода от вакцинации с документом, удостоверяющим личность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президиум ЦК КПРФ принял заявление под подписью лидера партии Геннадия Зюганова против введения QR-кодов в стране. Коммунисты считают, что под предлогом борьбы с пандемией власти планируют внедрение тотального контроля над гражданами и полагают, что введение обязательных QR-кодов для посещения общественных мест и торговых заведений будет «иметь крайне негативные последствия».