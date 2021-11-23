Москва, , 09:31 — REGNUM На стартовом комплексе «Восток» космодрома Байконур подходит к завершению подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем-модулем «Прогресс М-УМ». Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос» 23 ноября.

Старт ракеты с Байконура Mil.ru

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«Сегодня — резервный день в подготовке к старту ракеты космического назначения Союз-2.1б / Прогресс М-УМ», — уточнили в корпорации.

23 ноября пройдут «проливки» — проверки на герметичность трубопроводов, по которым будет выполняться заправка ракетным топливом.

Уже в день запуска, 24 ноября, утром специалисты космодрома начнут работы по программе пускового дня. В полдень по московскому времени начнётся заседание Государственной комиссии. По итогам обсуждения результатов испытаний будет оценена готовность ракеты-носителя к пуску в назначенное время.

В Роскосмосе напомнили, что 22 ноября прошли работы по графику второго стартового дня. Генеральные испытания прошли успешно: была проведена проверка функционирования систем комплекса с имитацией полёта ракеты-носителя до отделения корабля.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск корабля «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома «Байконур» запланирован на 16:06 мск 24 ноября. 21 ноября специалисты предприятий Роскосмоса завершили вывоз ракеты-носителя с транспортным грузовым кораблём и узловым модулем на стартовую площадку космодрома.

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Напомним, узловой модуль «Причал» станет последним новым элементом в составе российского сегмента Международной космической станции. Он будет пристыкован к многоцелевому модулю «Наука». Новый модуль позволит нарастить эксплуатационные возможности российского сегмента МКС.