Канберра, 23 ноября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Депутат парламента Австралии от Квинсленда Джордж Кристенсен — последний из сторонников премьер-министра страны Скотта Моррисона, который присоединился к набирающему силу политическому течению, стремящемуся отменить обязательную вакцинацию от COVID-19. Депутат решил воздержаться при голосовании по правительственному законопроекту в нижней палате, что сократило правительственное меньшинство до минимума. Об этом 23 ноября сообщил телеканал Nine News.

NIAID Вакцинация

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22 ноября пять сенаторов, поддерживающих ранее правительство — Джерард Ренник, Алекс Антич, Мэтт Канаван, Сэм Макмахон и Кончетта Фиерраванти-Уэллс — сменили скамейки, то есть из сторонников законопроекта, который среди прочего предусматривает обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан, перешли в разряд его противников.

«В настоящее время правительство Моррисона рассчитывает получить голоса 76 депутатов из 151, включая спикера, что является минимальным числом для абсолютного большинства. Правительство под руководством Моррисона переживает тяжелый конец уходящего года», — пишут журналисты.