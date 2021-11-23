София, , 09:30 — REGNUM К трагическому инциденту с туристическим автобусом на болгарской международной трассе «Струма» могли привести сразу несколько факторов, каждый из которых сейчас изучается членами специальной комиссии. Об этом 23 ноября на брифинге на месте происшествия заявил глава Национальной следственной службы Республики Болгария Борислав Сарафов, сообщает BTV.

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По словам Сарафова, эксперты выделили две основные версии аварии: ошибка водителя и техническая неисправность транспортного средства.

«Следствие находится на слишком ранней стадии, чтобы с точностью говорить о причинах произошедшей трагедии, — сказал чиновник. — Но уже сейчас ясно одно: катастрофа на «Струме» не имеет аналогов в истории [болгарского] следствия».

Как уточняет софийская газета «24 часа», в настоящее время состояние пяти выживших в ДТП человек, доставленных в софийскую клинику «Пирогово», остается тяжелым. Как только это позволит ситуация, к ним будут допущены следователи.

Напомним, туристический автобус с регистрационными номерами Северной Македонии, перевозивший из Софии в Скопье 52 туриста, загорелся на шоссе Струма в Перникской области (Юго-запад Болгарии). В результате погибли 47 человек, включая 12 детей, и были ранены 5 пассажиров.