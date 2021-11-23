Москва, 23 ноября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Специалист по истории Сибири XVII—XIX вв. кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Тюменского научного центра СО РАН Алексей Конев полагает, что в период правления Екатерины II правительственные круги склонялись к признанию особого положения зауральских регионов в составе России и подходили к этому в духе просвещенного монархизма периода расцвета европейских колониальных империй. При этом использовалась символика исторических завоеваний предшествующих столетий, закрепившаяся в царском титуле и получавшая новое прочтение. Как и ранее, государство опиралось в своей коммуникации с автохтонным населением и его элитой на патернализм, несколько трансформируя практику символического дарообмена и разнообразя ее новыми сценариями власти, в которых самодержец жалует, а подданный выражает лояльность и преданность.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатерина II

Для обеспечения более эффективного управления сибирскими территориями и их населением в XVIII в. правительство пытается расширить арсенал средств своего влияния и контроля. Попытки унификации сменялись откатом к специфическим формам административного устройства регионов и управления ими. В этот период проявилось стремление прочнее опереться на представителей туземной элиты. Так, вручая грамоты на «княжеское достоинство» остяцким лидерам Матвею Тайшину и Якову Артанзиеву, царская власть делегирует потомкам прежних потентатов право в своих волостях «ясашных людей ведать и государев ясак збирать». Вместе с грамотами этим князьям были присланы в качестве подарков бархатные кафтаны, камзолы, сапоги, шапки и пояса с кортиками.

Следующим шагом и, надо сказать, неординарным стала актуализация объектной (территориальной «сибирской») части императорского титула в контексте административных преобразований в крае. В указе от 19 октября 1764 г. об учреждении Иркутской губернии Сибирь, до того составлявшая единую губернию под началом Тобольска, именуется «царством». По мнению известного сибирского общественного деятеля и публициста XIX в. Николай Ядринцева, императрица не столько стремилась «обратить Сибирь в первобытные формы татарского царства» с предоставлением особого покровительства инородцам, а «пробовала создать нечто вроде отдельного и местного управления, наподобие колониальных европейских правительств». Вряд ли можно утверждать, что у Екатерины II был на этот счет продуманный план (который по мнению Ядринцева не был завершен), но то, что Россия особым образом осознавала (по выражению Марка Бассина) «дихотомию своего физического тела», охватывавшего Европу и Азию, соотнося это с дихотомией западных морских империй, сложно отрицать. В этом контексте обладание «дикими племенами», которые надлежало просвещать и защищать, рассматривалось тогда как источник международного престижа и служило легитимации дальнейшего продвижения России на восток.

История с реинкарнацией «Сибирского царства» позднее получила своеобразное продолжение. В Тобольске — административном центре учрежденного в 1782 г. Тобольского наместничества на месте старой Приказной палаты, строится 3-х этажное каменное здание резиденции генерал-губернатора (наместника). Символом «присутствия» высшей власти в отдаленном крае, её своеобразной репрезентацией, стало создание в этом наместническом доме-дворце особой тронной залы, где был помещён доставленный из Петербурга настоящий трон. Зал украшали портреты императрицы и членов императорской фамилии в золоченых рамах. Трон стоял на возвышении в несколько ступеней, покрытых красным сукном. Подобные залы с тронными местами и тронами тогда же появились в Перми и Уфе. Устраивая тронное место в сибирской столице, Екатерина II стремилась явить монаршую власть и ее великолепие в первую очередь представителям туземных народов, приглашенных в Тобольск по случаю открытия наместничества, зримо подтверждая свой статус наследной обладательницы этой части постзолотордынского мира, но уже в более широком географическом контексте, чем это было при покорении Западной Сибири в конце XVI — начале XVII вв.