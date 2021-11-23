Оренбург, , 09:28 — REGNUM В Оренбурге суд привлек к административной ответственности подрядчика, который не исполнил в срок контакт по ремонту дороги в рамках нацпроекта. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Штраф Uriston.com

В центре внимания надзорного ведомства оказалась ул. Туркестанская. В ходе прокурорской проверки выявлены нарушения сроков завершения ремонтных работ автомобильной дороги. Контакт предполагал сдачу объекта до 1 ноября 2020 года. На момент проверки выявлен факт невыполнения работ на сумму более 26 млн рублей.

В отношении руководителя ООО «ГП «Дорстрой-Уфа» было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ («Действия (бездействие), повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства) за нарушение сроков исполнения обязательств по муниципальному контракту на выполнение ремонта автомобильной дороги»).

Директору подрядной организации назначен штраф в размере 1,3 млн рублей. Судебное постановление в законную силу не вступило.