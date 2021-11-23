Сидней, Австралия, , 09:31 — REGNUM 23 ноября члены парламента штата Новый Южный Уэльс в Сиднее приняли закон, который среди прочего изменит порядок согласия граждан вступать в сексуальные отношения. Теперь, чтобы вступить в половую связь, оба партнера должны открыто сказать друг другу, что они этого хотят. Об этом 23 ноября сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия (сс) Herry Lawford

«Ни один закон никогда не сможет убрать навсегда травму, причиненную сексуальным насилием, но мы прислушивались к призывам к изменениям и консультировались с пострадавшими, пережившими такое насилие, и юридическими экспертами, чтобы улучшить нашу реакцию на сексуальное насилие», — заявил генеральный прокурор штата Новый Южный Уэльс и министр по предотвращению домашнего насилия Марк Спикман в ходе своего выступления в парламенте.

«Правило позитивного согласия … устанавливает более четкие границы для секса по обоюдному согласию, усиливает основной принцип общей порядочности, согласно которому согласие является свободным выбором, предполагающим взаимное и постоянное общение, и подчеркивает, что согласие не должно предполагаться априори», — добавил Спикман.

Таким образом, привычного соглашательского поведения двух партнеров для вступления в половую связь уже будет недостаточно. Правило позитивного согласия гласит, что партнеры должны изъявить свое желание заняться сексом в открытой устной форме.