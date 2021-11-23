Петропавловск-Камчатский, 23 ноября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. На Камчатке стартовала легальная продажа справок о наличии или отсутствии антител к COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Любой желающий может обратиться в лечебное учреждение, заключить договор на оказание платных услуг, сдать анализ и получить справку.

Власти региона считают, что данная услуга необходима для тех, кто переболел COVID-19. но не обращался за медицинской помощью, или в Единый реестр не были внесены сведения о болезни.

«Они могут иметь доступ ко всем услугам без ограничений. Считаю это принципиально важным», — сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке с 23 ноября пассажиры, которые не могут предъявить QR-код или другие документы о вакцинации — справки о медотводе, недавно перенесённой болезни, больше не смогут воспользоваться услугами авиационного или автобусного транспорта, курсирующего внутри региона.