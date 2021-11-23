Улан-Удэ, , 09:26 — REGNUM В Бурятии ревакцинацию от COVID-19 препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») завершили порядка 70% военнослужащих общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в регионе. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Вакцинация в армии

Первыми ревакцинацию завершили медработники, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей объединения.

пресс-служба ВВО «Помимо этого ревакцинацию проходят члены семей военнослужащих, у которых есть возможность вакцинироваться в поликлинике военного госпиталя ВВО».

Отмечается, что ревакцинация от коронавируса активно проводится и в отдалённых гарнизонах на территории Бурятии. В частности, в Кяхтинском гарнизоне её завершили почти все военнослужащие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 233 новых случая заражения коронавирусом.

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