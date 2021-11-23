Канберра, 23 ноября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Федеральное правительство Австралии обвинили в усилении угрозы конфликта из-за Тайваня ради внутренней политической выгоды, в результате чего Австралия может вступить с открытую конфронтацию с Китаем, действуя совместно с США. Об этом в своей речи в Колледже национальной безопасности в Канберре 23 ноября заявил теневой министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, который раскритиковал министра обороны страны Питера Даттона за комментарии, сделанные им по поводу спорного острова, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Ранее в этом месяце Даттон заявил в интервью одному из австралийских изданий, что если США развернут вооруженные силы для защиты Тайваня, было бы «немыслимо», чтобы Австралия не последовала за своим союзником.

На протяжении десятилетий правительства Австралии отражали политику США, не объявляя публично, придут ли они на помощь Тайваню, если остров подвергнется нападению со стороны Китая, который считает остров отколовшейся провинцией.

Сенатор Вонг отметил, что такая сдержанная политика — лучший способ «предотвратить конфликт и дать региону возможность жить в мире и процветании». Однако четко занятая позиция правительства Скотта Моррисона может кардинально изменить ситуацию.