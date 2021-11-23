Кабул, , 09:25 — REGNUM Конгресс США создает комиссию по изучению опыта войны и ошибок, допущенных в ходе 20-летнего присутствия США в Афганистане. Об этом сообщает Tolonews.

Комиссия должна проанализировать военную, разведывательную и дипломатическую деятельность США в Афганистане в период с 2001 по 2021 годы. В задачи комиссии входит поиск ответов на вопросы, которые определили политическую судьбу Афганистана и в конечном итоге привели к выводу американских войск из страны; создание Комиссии Конгресса США по установлению истины вызвано поражением Соединенных Штатов.

«Комиссия должна получить ответы на вопросы об основных виновниках, неприглашении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Боннскую конференцию в 2001 году, вмешательстве США в президентские выборы в Афганистане, ошибках четырех правительств США, участвовавших в войне в Афганистане», — пишет Hill. «Также будет изучены причины прихода Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти и краха предыдущего правительства».

«Создание подобных комиссий не принесет пользы афганскому народу, афганский народ стоит перед лицом негативных экономических, политических и социальных событий», — считает Ахмад Хан Андар, эксперт по международным отношениям.

Количество членов этой комиссии пока не известно, но получение ответов на неоднозначные вопросы по поводу 20-летнего присутствия США в Афганистане — одна из тем, о которых должны знать американский народ и народ Афганистана.

«Конгресс США считает, что в ходе их пребывания и ухода из Афганистана допущены ошибки и проявление халатности, поэтому они пытаются провести расследование в отношении представителей исполнительной власти США», — сообщит TOLOnews политический аналитик Саид Бакир Мохсени.

«Комиссия должна выявить все положительные и отрицательные факты несвоевременного вывода сил Соединенных Штатов из Афганистана», — говорит политолог Саид Харун Хашеми.

В свою очередь, Исламский Эмират заявляет, что «не может быть двоякого толкования военного поражения США в Афганистане, и всему миру известно, что США проиграли войну в Афганистане и должны с этим смириться».

«В уходе США из Афганистана нет ничего неясного, и неоспорим тот факт, что США потерпели неудачу в Афганистане, но США могут рассказать своему народу о причинах этой неудачи», — сказал Инамулла Самангани, заместитель официального представителя Исламского Эмирата.

Президент США Джо Байден ранее открыто защищал вывод войск из Афганистана, заявив, что его страна «достигла своей цели в Афганистане». Но многие бывшие американские политики, сенаторы и дипломаты назвали досрочный вывод американских войск «военным поражением в Афганистане».