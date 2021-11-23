Татарск, Новосибирская область, , 09:25 — REGNUM В Новосибирской области по результатам проведённой проверки по сообщению об отравлении жителей Татарска возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Уголовное дело 63.мвд.рф

Дело возбуждено по статье по ч.1 ст. 238 УК РФ — «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

«По данным следствия, 22 ноября в средствах массовой информации была распространена информация о массовом обращении жителей города Татарска в медицинское учреждение с признаками отравления в результате употребления продукции магазина-кафе «Суши Хаус». Так, в период с 20 по 21 ноября не менее 30 местных жителей после употребления продуктов питания, приобретенных ими в указанной магазине-кафе 19 ноября обратились в медицинское учреждение с жалобами на плохое самочувствие, где им был поставлен диагноз: «острая кишечная инфекция, гастроэнтерит», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельств преступления. Расследование продолжается.

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