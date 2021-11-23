Татарск, Новосибирская область, 23 ноября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Новосибирской области по результатам проведённой проверки по сообщению об отравлении жителей Татарска возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило региональное управление СКР.

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Дело возбуждено по статье по ч.1 ст. 238 УК РФ — «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

«По данным следствия, 22 ноября в средствах массовой информации была распространена информация о массовом обращении жителей города Татарска в медицинское учреждение с признаками отравления в результате употребления продукции магазина-кафе «Суши Хаус». Так, в период с 20 по 21 ноября не менее 30 местных жителей после употребления продуктов питания, приобретенных ими в указанном магазине-кафе 19 ноября обратились в медицинское учреждение с жалобами на плохое самочувствие, где им был поставлен диагноз «острая кишечная инфекция, гастроэнтерит», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.