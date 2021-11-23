Томск, , 09:24 — REGNUM В Томской области перед судом предстанет 64-летний местный житель по обвинению в убийстве женщины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление было совершено в ночь на 16 июня 2021 года.

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По данным следствия, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения в компании с малознакомыми мужчиной и женщиной.

«В ходе возникших неприязненных отношений к женщине нанёс ей ножом множественные удары в область тела. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте», — отметили в ведомстве.

Затем мужчина расчленил тело погибшей, сложил останки в мешки и выкинул их в мусорные баки рядом с домом. В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документу направлены в суд.