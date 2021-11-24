В Болгарии возле деревни Боснек в Перникской области 23 ноября произошло ДТП с участием туристического автобуса. По данным МВД Болгарии, двигавшийся по автомагистрали «Струма» автобус съехал в кювет, а затем упал на бок и загорелся. Погибли по меньшей мере 46 человек, в том числе дети. По имеющейся информации, погибшие были гражданами Северной Македонии. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

09:27 23.11.2021 Изначально сообщалось о том, что жертвами ДТП в Болгарии с участием туристического автобуса стали 45 человек, в том числе 12 детей. Читайте также: В ДТП с туристическим автобусом в Болгарии погибли 45 человек

09:28 23.11.2021 Трагедия произошла на трассе София — Благоевград. Автобус ехал из Северной Македонии. После ДТП он загорелся. Всего в салоне находились 52 человека.

09:30 23.11.2021 К трагическому инциденту с туристическим автобусом на болгарской международной трассе «Струма» могли привести сразу несколько факторов, каждый из которых сейчас изучается членами специальной комиссии. Об этом 23 ноября на брифинге на месте происшествия заявил глава Национальной следственной службы Республики Болгария Борислав Сарафов, сообщает BTV. Читайте подробнее: Рассматриваются две версии аварии туристического автобуса в Болгарии

09:31 23.11.2021 Эксперты выделили две основные версии аварии: ошибка водителя и техническая неисправность транспортного средства.

09:31 23.11.2021 Как уточняет софийская газета «24 часа», в настоящее время состояние пяти выживших в ДТП человек, доставленных в софийскую клинику «Пирогово», остается тяжелым. Как только это позволит ситуация, к ним будут допущены следователи.

09:32 23.11.2021 Напомним, туристический автобус с регистрационными номерами Северной Македонии, перевозивший из Софии в Скопье 52 туриста, загорелся на шоссе «Струма» в Перникской области (юго-запад Болгарии). В результате погибли 47 человек, включая 12 детей, и были ранены 5 пассажиров.

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09:39 23.11.2021 Согласно официальной информации, инцидент произошел в 03:04 по местному времени (04:04 мск) в Перникской области на юго-западе Болгарии. Автобус загорелся на оживлённой трассе в 40 км от ближайшего населённого пункта. Читайте также: В Болгарии в результате аварии туристического автобуса погибли 47 человек

09:39 23.11.2021 Деревня Боснек. Болгария (сс)Spiritia

09:41 23.11.2021 Авария в Болгарии. Фото: BGNES, София

09:48 23.11.2021 По данным пресс-службы болгарского МВД, жертвами ДТП с туристическим автобусом стали 46 человек. По другим данным — 47. Читайте также: Число погибших в крупной аварии с автобусом в Болгарии выросло до 46

09:49 23.11.2021 Болгарские власти считают, что количество жертв ДТП с туристическим автобусом из Северной Македонии может возрасти. Об этом 23 ноября заявил на брифинге министр внутренних дел технического правительства Болгарии Бойко Рашков. Об этом: Власти Болгарии считают, что число жертв аварии с автобусом может возрасти

09:55 23.11.2021 Глава МВД Болгарии Бойко Рашев, говоря о крупной аварии с туристическим автобусом из Северной Македонии, признался, что он ни разу в жизни не видел такой ужасной картины. Он заявил об этом журналистам 23 ноября, его слова приводит агентство БТА. Читайте также: Глава МВД Болгарии прокомментировал аварию с туристическим автобусом

10:02 23.11.2021 Один из выживших в катастрофе туристического автобуса в Болгарии пассажиров заявил, что за несколько секунд до ДТП в салоне транспортного средства произошел взрыв. Об этом 23 ноября в эфире Болгарского телевидения заявил премьер-министр Республики Северная Македония Зоран Заев. Подробности в материале: В салоне попавшего в ДТП в Болгарии автобуса произошел взрыв — очевидец

10:04 23.11.2021 Цитата из видео По меньшей мере 45 человек погибли в автокатастрофе в Македонии. BGNES Agency

10:13 23.11.2021 Президент Болгарии Румен Радев выразил соболезнования Северной Македонии в связи с ДТП с туристическим автобусом.

10:37 23.11.2021 По данным ряда СМИ, попавший в ДТП автобус возвращался в Северную Македонию из экскурсионной поездки в Турцию.

10:38 23.11.2021 Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев намерен отправиться в Болгарию, чтобы встретиться с пострадавшими в результате аварии с туристическим автобусом из Северной Македонии. Читайте также: Заев посетит пострадавших в ДТП с автобусом в Болгарии

10:41 23.11.2021 В непосредственной близости от места аварии автобуса на болгарской автомагистрали «Струма» обнаружены фрагменты посторонних предметов, которые могут иметь прямое или косвенное отношение к ДТП, унесшему жизни 47 человек. Об этом 23 ноября со ссылкой на источник в экспертной группе Национального следственного комитета Республики Болгария сообщила софийская газета «24 часа». Об этом: На месте ДТП в Болгарии обнаружены фрагменты посторонних предметов

10:59 23.11.2021 Президент Сербии Александр Вучич направил соболезнования руководству Северной Македонии в связи с автокатастрофой в Болгарии. Об этом: Вучич выразил соболезнования в связи со смертельным ДТП в Болгарии

11:16 23.11.2021 Жертвы крупной аварии с участием туристического автобуса из Северной Македонии, в результате которой погибли по меньшей мере 46 человек, будут идентифицированы по ДНК. Об этом 23 ноября заявил директор национальной следственной службы Болгарии Борислав Сарафов, сообщает болгарский телеканал «bTV Новините». Читайте подробнее: Погибших в ДТП с автобусом в Болгарии будут опознавать по ДНК

11:17 23.11.2021 В качестве основных версий причины ДТП автобуса с туристами из Северной Македонии болгарскими следователями рассматриваются техническая неисправность транспортного средства и ошибка водителя. Об этом 23 ноября заявил на брифинге директор Национальной следственной службы страны Борислав Сарафов. Об этом: Следствие назвало две основные версии причины аварии автобуса в Болгарии

11:33 23.11.2021 Соболезнования жителям Болгарии и Северной Македонии в связи с двумя трагическими происшествиями — смертельным ДТП с туристическим автобусом и пожаром в доме престарелых возле Варны — выразил МИД Турции. Об этом 23 ноября говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства. Об этом: МИД Турции выразил соболезнования в связи со смертельным ДТП в Болгарии

11:40 23.11.2021 В непосредственной близости от места аварии автобуса на болгарской автомагистрали «Струма» обнаружены фрагменты посторонних предметов, которые могут иметь прямое или косвенное отношение к ДТП, унесшему жизни 47 человек. Об этом 23 ноября со ссылкой на источник в экспертной группе Национального следственного комитета Республики Болгария сообщила софийская газета «24 часа». Подробности: На месте ДТП в Болгарии обнаружены фрагменты посторонних предметов

11:41 23.11.2021 По некоторым данным, автобус мог наехать на часть арматуры, которая проткнула колесо и повредила днище транспортного средства. «В результате возникшей искры взорвался топливный бак, что и привело к возгоранию в салоне», — предположил аналитик.

11:41 23.11.2021 В то же время Болгарское телевидение приводит свидетельства жителей Перникской области, сетующих на плохое дорожное покрытие в регионе, где произошла трагедия. По их словам, дорожно-транспортные происшествия здесь происходят регулярно.

11:54 23.11.2021 По предварительным данным, в попавшем в Болгарии в аварию туристическом автобусе из Северной Македонии не было граждан России. Об этом 23 ноября заявили в посольстве РФ в Софии. Читайте подробнее: В попавшем в ДТП в Болгарии автобусе не было граждан России — посольство РФ

12:00 23.11.2021 Цитата из видео. Пожар в автобусе в Болгарии. В результате аварии погибло не менее 45 человек, включая детей. Evening Standard

12:11 23.11.2021 Премьер-министр Болгарии Стефан Янев пообщался с пассажирами туристического автобуса, которые пострадали в крупной аварии на автомагистрали «Струма» и были госпитализированы в софийскую больницу имени Пирогова. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба премьер-министра. Читайте подробнее: Премьер-министр Болгарии навестил пострадавших в ДТП пассажиров автобуса

12:12 23.11.2021 К трагическому ДТП, произошедшему ночью 23 ноября в районе болгарского населенного пункта Боснек на международной магистрали «Струма», могло привести отсутствие качественной дорожной разметки и ненадлежащее содержание местными коммунальными службами отдельных участков дороги. Об этом 23 ноября сообщила софийская газета Сега со ссылкой на эксперта болгарского Института безопасности дорожного движения Богдана Милчева. Читайте также: Названа возможная причина ДТП с туристическим автобусом в Болгарии

12:38 23.11.2021 Богдан Милчев: «Дорожная разметка в Болгарии не соответствует международным нормативным требованиям по отражению света, а на некоторых опасных поворотах нет предупреждающих знаков. В районе Боснека произошли десятки дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, и мы предупреждали болгарское правительство о возможности новых трагедий».

12:54 23.11.2021 Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 23 ноября прокомментировал крупное ДТП в Болгарии, в результате которого погибли 46 человек. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni. Заев заявил, что среди пассажиров автобуса были один гражданин Бельгии и гражданин Северной Македонии из сербской Прешевской долины. Читайте также: Заев: в сгоревшем в Болгарии автобусе были жители Сербии и Бельгии

13:06 23.11.2021 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Османи поблагодарил болгарские власти за быстрое предоставление медицинской помощи жертвам аварии и отметил, что состояние выживших стабильно — через 1−2 дня их перевезут в Скопье. Подробности в материале: Выживших в крупном ДТП в Болгарии перевезут в Скопье

13:24 23.11.2021 Жертвами стали 47 человек, есть выжившие. По словам премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева 12 погибших были младше 18 лет, остальные пассажиры автобуса были не старше 30 лет. Читайте также: Заев: пассажиры сгоревшего в Болгарии автобуса были не старше 30 лет

13:26 23.11.2021 Посольство России в Северной Македонии выразило соболезнования в связи со смертельным ДТП с участием автобуса в Болгарии. Об этом: Посольство РФ выразило соболезнования в связи с ДТП в Болгарии

13:29 23.11.2021 Смертельное ДТП в Болгарии прокомментировал премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис в своем Twitter, 23 ноября. «Я абсолютно потрясен ужасной аварией и гибелью людей в Болгарии сегодня рано утром, особенно маленьких детей», — написал Мицотакис. Читайте также: Премьер-министр Греции потрясен смертельным ДТП в Болгарии

13:35 23.11.2021 В главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс потрясены потрясены трагическим происшествием в Болгарии, заявил лидер партии Алексис Ципрас в Twitter 23 ноября. Об этом: В греческой оппозиции прокомментировали крупное ДТП в Болгарии

13:36 23.11.2021 Цитата из видео Трагедия в Болгарии. 46 человек сгорели заживо в туристическом автобусе. RNews.

14:01 23.11.2021 В Северной Македонии объявлен траур по погибшим в ДТП в Болгарии.

14:02 23.11.2021 Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 23 ноября выразила соболезнования в связи с трагическим ДТП в Болгарии, где по разным данным погибли от 45 до 47 человек, преимущественно граждан Северной Македонии. Подробности в материале: Глава Еврокомиссии выразила соболезнования из-за ДТП с автобусом в Болгарии

14:26 23.11.2021 Цитата из видео Болгария. По меньшей мере 45 человек погибли в результате крушения автобуса. GBNews

14:39 23.11.2021 Свои соболезнования в связи с гибелью граждан Северной Македонии в результате аварии туристического автобуса в Болгарии выразил президенту этой страны Стево Пендаровскому президент России Владимир Путин. Соответствующая телеграмма 23 ноября обнародована на сайте Кремля. Об этом: Путин выразил главе Северной Македонии соболезнования из-за ДТП в Болгарии

15:02 23.11.2021 Государственные прокуроры Северной Македонии и Болгарии Любомир Йовески и Борислав Сарафов 23 ноября проведут встречу, посвященную расследованию ДТП в болгарском Пернике на трассе Струма, жертвами которого стали 45 граждан Северной Македонии. Об этом сообщает болгарское новостное агентство BTA. Подробности в материале: Прокуроры Северной Македонии и Болгарии обсудят крупное ДТП с автобусом

15:13 23.11.2021 В Болгарии намерены объявить общенациональный день траура в память о погибших на автомобильной трассе «Струма» в Перникской области пассажирах северомакедонского туристического автобуса. Об этом 23 ноября на совместной пресс-конференции с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым заявил глава служебного кабинета министров Болгарии Стефан Янев. Подробности в материале: В Болгарии объявят траур по жертвам ДТП на шоссе «Струма»

16:02 23.11.2021 Как отмечают СМИ, Болгария занимает второе место в Евросоюзе после Румынии по смертности на дорогах. Согласно Еврокомиссии, в 2020 году жертвами аварий в Болгарии стали 67 человек.

17:35 23.11.2021 Цитата из видео Пожар в автобусе в Болгарии. В результате аварии погибло не менее 45 человек, включая детей. Evening Standard

17:54 23.11.2021 Новые подробности о ДТП: автобус сгорел за 2−3 минуты.

18:47 23.11.2021 Тела жертв аварии обгорели до неузнаваемости.

21:04 23.11.2021 Рассмотрение отставки премьер-министра Северной Македонии с поста главы Социал-демократического союза Македонии (СДСМ), назначенное на 23 ноября, было отложено из-за трагического ДТП в Болгарии, жертвами которого стали 45 граждан Северной Македонии. Читайте подробнее: Отставка премьер-министра Северной Македонии была отложена

21:05 23.11.2021 Правительство Северной Македонии объявило 23, 24 и 25 ноября днями траура по погибшим в ДТП в Болгарии. Об этом:Северная Македония объявила трехдневный траур по жертвам ДТП в Болгарии

21:07 23.11.2021 В Болгарии 24 ноября объявлен национальным днем траура по жертвам сразу двух трагедий: катастрофы автобуса на автомагистрали «Струма» в Перникской области и пожара в доме для престарелых в селе Рояк Варненской области, пишет 23 ноября софийская газета «24 часа». Об этом:В Болгарии 24 ноября объявили национальным днем траура

22:11 23.11.2021 Как сообщает болгарское новостное агентство dnes, в настоящее время ведется сбор фрагментов ДНК родственников 46 погибших граждан Северной Македонии и Бельгии для опознания, семь пассажиров автобуса выжили и находятся в Софии. Читайте подробнее: В Болгарии подтвердили факт взрыва в сгоревшем автобусе

22:44 23.11.2021 Трехдневный траур в Северной Македонии по жертвам аварии. vlada. mk

06:45 Напомним, в Болгарии 45 человек, 12 из которых дети, погибли в ДТП. Туристический автобус, следовавший из Северной Македонии, попал в ДТП и загорелся.