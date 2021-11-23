Сухум, 23 ноября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. 192 случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 22 ноября в ходе 684 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 214 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 47 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 34 121 носителя SARS-CoV-2. Из них 27 870 победили инфекцию. Данных о выздоровевших за последние сутки нет. За всё время 510 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, за последние сутки было восемь таких случаев.

Днём ранее в Абхазии не проводили исследования на коронавирус. 20 ноября в республике сообщили о выявлении 110 носителей SARS-CoV-2 в результате 335 исследований. Был зафиксирован один случай смерти пациентов с COVID-19.