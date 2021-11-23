Сеул, 23 ноября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и глава Коста-Рики Карлос Альварадо Кесада договорились работать над расширением сотрудничества в сферах цифровой и зелёной экономики. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, в ходе саммита, состоявшегося 23 ноября в Сеуле, лидеры двух стран отметили, что рост цифровых и экологически чистых отраслей важен для быстрого восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Мун Чжэ Ин и Карлос Альварадо также договорились повысить уровень двусторонних отношений до всеобъемлющего партнёрства по случаю 60-летия установления дипломатических отношений, которые страны отметят в 2022 году.

Президент Южной Кореи обратился к коллеге с просьбой оказать помощь южнокорейским компаниям, желающим принять участие в строительных проектах на территории Коста-Рики.

В свою очередь, Карлос Альварадо выразил надежду на привлечение в страну южнокорейских инвестиций, а также на углубление сотрудничества в ряде областей, таких как наука, туризм, космос и водородные технологии.

Он также обещал оказывать поддержку усилиям Сеула по сохранению мира на Корейском полуострове.