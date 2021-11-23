Канберра, , 09:28 — REGNUM Экономисты крупнейшего банка Австралии прогнозируют, что в 2023 году цены на недвижимость в стране могут вырасти на целых 10 процентов, поскольку ключевая ставка вырастет до прогнозируемых 1,25%. Об этом 23 ноября сообщил телеканал Nine News.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гарет Эйрд, глава отдела по изучению экономики Австралии в Commonwealth Bank, написал в аналитической записке, что Резервный банк Австралии начнет повышать процентные ставки в ноябре 2022 года. В результате прогнозируется, что цены на недвижимость в Австралии «достигнут пика» в конце 2022 года, прежде чем они скорректируются, и рост составит 10% в 2023 году.

«Мы ожидаем, что в первой половине 2022 года цены будут продолжать расти, но уже более умеренными темпами», — говорится в записке.

По словам Эйрда, Резервный банк Австралии может поднять ставки с текущего исторического минимума в 0,1% до 1,25% к третьему кварталу 2023 года.