Серышевский район, , 09:30 — REGNUM В Серышевском районе Амурской области произошло ДТП с участием школьного автобуса. Авария случилась утром 23 ноября, сообщило AMUR.LIFE. Автобус ехал без пассажиров, его водитель получил травмы.

Школьный автобус Rkomi.ru

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Грузовик Mitsubishi Canter выезжал со второстепенной дороги и врезался в автобус. Оба транспортных средства сильно повреждены, у грузовика смята передняя часть кузова, в автобусе выбито стекло. Автобус принадлежит школе села Новосергеевка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске и Благовещенском районе за сутки случилось 25 аварий. Пострадавших в ДТП нет. Причиной роста количества происшествий на дорогах стали погодные условия.