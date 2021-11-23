Серышевский район, Амурская область, 23 ноября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Серышевском районе Амурской области произошло ДТП с участием школьного автобуса. Авария случилась утром 23 ноября, сообщило AMUR.LIFE. Автобус ехал без пассажиров, его водитель получил травмы.

Rkomi.ru Школьный автобус

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Грузовик Mitsubishi Canter выезжал со второстепенной дороги и врезался в автобус. Оба транспортных средства сильно повреждены, у грузовика смята передняя часть кузова, в автобусе выбито стекло. Автобус принадлежит школе села Новосергеевка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске и Благовещенском районе за сутки случилось 25 аварий. Пострадавших в ДТП нет. Причиной роста количества происшествий на дорогах стали погодные условия.