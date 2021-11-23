Москва, 23 ноября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве 23 ноября окажется ниже климатической нормы, сообщает центр погоды «Фобос».

Цитата к/ф «Ирония судьбы или С легким паром!». реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР На морозе

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится гребнем антициклона, благодаря чему грядущий день обещает быть относительно погожим, но холодным с температурным фоном на два-три градуса ниже положенной климатической нормы», — говорится в прогнозе.

Синоптики рассказали, что в столице установится облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Столбики термометров опустятся до трёх градусов мороза, в Подмосковье — до пяти мороза. Скорость ветра не превысит семи метров в секунду.