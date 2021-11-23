Оренбург, 23 ноября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Оренбурге охранное предприятие привлекли к административной ответственности за дачу взяток инспектору отдела по лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, который впоследствии был уволен и осужден. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Коррупция

По данным ведомства, экс-сотруднику Росгвардии руководители охранных предприятий давали взятки. В результате безналичных перечислений экс-росгвардеец получил около 172 тыс. рублей. Вознаграждение предполагало в ответ общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей.

В отношении юрлица, дававшего взятку, возбудили административное дело. По результатам его рассмотрения суд оштрафовал охранное предприятие на 500 тыс. рублей.