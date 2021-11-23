Симферополь, 23 ноября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В перечень земельных участков и домовладений, попавших в зону сноса при строительстве юго-восточного обхода Симферополя, включено 177 земельных участков, 58 домовладений. Об этом написал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Лично держу на контроле вопрос строительства автомобильного юго-восточного обхода Симферополя через село Заречное Добровского сельского поселения Симферопольского района», — уточнил глава Крыма.

Он добавил, что перечень не окончательный, так как ряд граждан не успели поставить недвижимость на кадастровый учет.

Аксёнов пояснил, что с 22 ноября в сельском клубе села Заречное действует общественная приёмная, также вся информация будет размещена на сайте администрации Симферопольского района и Добровского поселения.

С 1 декабря начнёт работу оценщик, который определит стоимость участков и домовладений, также в его задачу входит решение возможных разногласий.

«Каждый вопрос будет проработан в рамках республиканского и федерального законодательства. В том случае, если некоторые моменты выйдут за скобки данных тем, готов лично встретиться и помочь в разбирательстве. Наша основная цель — минимизировать для людей стресс и возможные финансовые потери в результате строительства дороги», — подчеркнул Аксёнов.

Он также добавил, что в селе проведут асфальтирование десятка улиц, построят детские площадки, отремонтируют и наладят систему освещения и водоснабжения, решается вопрос газификации левой части села.

Строительство юго-восточного обхода Симферополя планируется начать в 2022 году, ввести в эксплуатацию — в 2024 году. Подрядчиком станет компания «ВАД», которая строит трассу «Таврида». Стоимость объекта оценивается в 32 млрд рублей. Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк объяснил решение провести трассу через село Заречное тем, что это единственный самый короткий участок.