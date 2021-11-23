В зону сноса для строительства обхода Симферополя включили 177 участков
Симферополь, 23 ноября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В перечень земельных участков и домовладений, попавших в зону сноса при строительстве юго-восточного обхода Симферополя, включено 177 земельных участков, 58 домовладений. Об этом написал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.
Он добавил, что перечень не окончательный, так как ряд граждан не успели поставить недвижимость на кадастровый учет.
Аксёнов пояснил, что с 22 ноября в сельском клубе села Заречное действует общественная приёмная, также вся информация будет размещена на сайте администрации Симферопольского района и Добровского поселения.
С 1 декабря начнёт работу оценщик, который определит стоимость участков и домовладений, также в его задачу входит решение возможных разногласий.
Он также добавил, что в селе проведут асфальтирование десятка улиц, построят детские площадки, отремонтируют и наладят систему освещения и водоснабжения, решается вопрос газификации левой части села.
Строительство юго-восточного обхода Симферополя планируется начать в 2022 году, ввести в эксплуатацию — в 2024 году. Подрядчиком станет компания «ВАД», которая строит трассу «Таврида». Стоимость объекта оценивается в 32 млрд рублей. Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк объяснил решение провести трассу через село Заречное тем, что это единственный самый короткий участок.