Канберра, 23 ноября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Северной территории Австралии за прошедшие сутки зафиксировано три новых случая заболевания COVID-19, в том числе ребенок, который по решению медиков был госпитализирован в Королевскую больницу Дарвина для лечения. Об этом 23 ноября сообщил телеканал Nine News.

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Выступая на пресс-конференции, глава правительства региона Майкл Ганнер, заявил, что локдаун в районе агломерации Большой Кэтрин продолжится. Он также отметил, что тестирование сточных вод на наличие COVID-19 показало, что в городе проживают зараженные коронавирусом люди, которые не подозревают у себя наличие инфекции.

В настоящее время вспышка коронавируса в регионе Кэтрин охватывает 40 человек. Общаясь с журналистами, Ганнер подтвердил, что по этой причине локдаун в городе и его окрестностях будет продлен до 4 декабря.

«Это не означает, что локдаун продлится в течение всех этих дней, мы в какой-то момент перейдем к снятию ограничений для привитых, но я не могу утешить вас, сказав, когда это произойдет», — заявил глава правительства.