Улан-Удэ, 23 ноября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки подтверждено семь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Samregion.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Как отмечается, двое скончавшихся были в возрасте младше 65 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 2135.

В настоящее время в ковидных стационарах республики лечатся 1219 пациентов, у 1002 из которых также выявлена внебольничная пневмония. В реанимации находятся 124 тяжёлых больных, 85 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1540 коек: занято — 1219, свободно — 321 койка. Занятость коечного фонда составляет 79,1%», — отметили в оперштабе.