Тбилиси, 23 ноября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, переведённого из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори, остаётся стабильным. Об этом сообщила журналистам член медицинского консилиума, созданного при правительстве, врач Элене Гиоргадзе.

Special Penitentiary Service of Georgia Михаил Саакашвили в палате тюремной больницы

«Мы преодолели третий критический день. Пациент и все врачи довольны. Три дня обошлось без ЧП», — сказала Гиоргадзе.

Она сообщила, что рацион экс-президента постепенно увеличивают, его состояние нормализируется. На протяжении следующей недели врачи будут постепенно добавлять в рацион политика новые продукты.

Гиоргадзе отказалась сделать какие-либо прогнозы и сказала, что будет сообщать новости каждый день.

Напомним, Саакашвили объявил голодовку 1 октября, а потом потребовал перевода из тюрьмы в гражданскую клинику, так как у него ухудшилось состояние здоровья. Оппозиционные партии в связи с этим проводили акции протеста, несмотря на обнародованные кадры, как экс-президент ест. 20 ноября после обострения его перевели в военный госпиталь в Гори. После этого Саакашвили согласился прекратить голодовку.