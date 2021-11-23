Сантьяго, 23 ноября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Во вмешательстве во внутренние дела Чили обвинило посла Аргентины в стране Рафаэля Бьелсу после того, как он назвал кандидата в чилийские президенты Хосе Антонио Касте «пиночетистом», министерство иностранных дел Чили. Соответствующее заявление 22 ноября обнародовала пресс-служба чилийского МИД.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чили

«Эти слова представляют собой недопустимое вмешательство во внутренние дела Чили и нарушают нормы Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что посол Аргентины высказался в адрес указанного кандидата в президенты Чили «в недопустимых выражениях».

Отметим, ранее в интервью аргентинской радиостанции El Destape Бьелса назвал Касту, победившего в первом туре выборов президента Чили, представителем «тех правых сил, которые являются пиночетистами и готовы к подрыву государственного строя».