Тбилиси, 23 ноября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что после «революции роз», по итогам которой он пришел к власти в 2003 году, страна из «территории» превратилась в «государство». Об этом он написал в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Революция роз» создана вами, народом, и хочу напомнить, что до революции Грузия была территорией, а затем стала государством… Грузия была во тьме и расцвела», — написал он.

Он также добавил, что что грузинский народ — особенный и не заслуживает «нищеты и тьмы». Если бы он не верил в смелость своего народа, то не рисковал бы жизнью и не вернулся бы обратно на родину, заключил Саакашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, Саакашвили ранее был заочно приговорён к шести годам тюремного заключения по двум уголовным делам. В настоящее время идут судебные процессы еще по двум делам: о жёстком разгоне митинга оппозиции и растрате бюджетных средств. Также экс-президента обвиняют в нарушении грузинской государственной границы.

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