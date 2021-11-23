Канберра, 23 ноября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Представители зоопарка Монарто (Южная Австралия) подтвердили, что проведут расследование по факту смерти третьего детеныша белого носорога. По данным вскрытия, 15-месячное животное по кличке «Эше» скончалось на прошлой неделе после серьезной травмы, вызвавшей обширное внутреннее кровотечение. Об этом 23 ноября сообщил телеканал Nine News.

Burgerszoo.com Детёныш белого носорога

Сафари-парк Монарто также потерял двух других детенышей носорогов — «Имани» в 2019 году и «Тунду» в 2017 году. У обоих было внутреннее кровотечение, и смерть наступила в том же возрасте, что и у Эше.

«Пока мы не удостоверимся, как это произошло, мы будем составлять список рекомендаций в течение этой недели», — заявил директор зоопарка Питер Кларк.

Эксперты подозревают, что причиной смерти животных может быть генетическое заболевание.