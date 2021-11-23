Самара, 23 ноября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Причины гибели ребенка устанавливают в Самаре. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) по региону.

Pixabay.com Убийство

По версии следствия, 20 ноября в квартире жилого дома по улице Санфировой обнаружено тело девочки 2017 года рождения. Следователи установили, что эту квартиру снимала 41-летняя мать ребенка. Тело несовершеннолетний было обнаружено собственниками жилого помещения, поскольку женщина прекратила выходить на связь. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение женщины.

По данному факту проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время назначены экспертизы для установления причин смерти ребенка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.