Канберра, 23 ноября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Второй год подряд в Тихом океане происходит погодное явление, известное под названием Ла-Нинья, что означает наступление дождливого лета в Австралии. 23 ноября в Австралийском бюро метеорологии заявили, что в стране начался летний сезон, что приведет к более влажным, чем обычно, периодам в восточной, северной и центральной частях Австралии, передает телеканал Nine News.

Hans Карта. Австралия

Напомним, что по причине того, что Австралия расположена южнее экватора, погодные сезоны в стране не совпадают с привычным чередованием времен года для северной части Земли.

«Явление Ла-Нинья также увеличивает вероятность того, что дневные температуры будут ниже средних для большей части Австралии», — заявил телеканалу доктор Эндрю Уоткинс из Австралийского метеорологического бюро.

Отмечается, что именно из-за Ла-Ниньи южные и восточные части Австралии пострадали из-за мощных ливней и наводнений.