Абакан, 23 ноября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 176 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 23 ноября в республиканском правительстве.

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В Абакане подтверждён 61 случай заражения коронавирусом, в Черногорске — 24, в Саяногорске — 20, в Абазе — шесть, в Сорске — четыре.

С начала 2021 года в Хакасии COVID-19 диагностировали у 31 017 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в регионе выявили 185 носителей коронавируса.