София, 23 ноября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Количество погибших в результате крупной аварии с автобусом, загоревшимся на автомобильной магистрали в Болгарии, увеличилось до 46. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба болгарского МВД на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«По предварительным данным, на 31-м километре автомагистрали «Струма» разбился автобус, зарегистрированный в Республике Северная Македония. В результате аварии погибли 46 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ДТП произошло примерно в 02:00 (03:00 мск) около села Боснек в Перникской области, находящегося в западной части Болгарии. При этом указывается, что точное число пассажиров автобуса пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньшей мере 45 человек, в том числе 12 детей, стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Болгарии с участием туристического автобуса.