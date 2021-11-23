Кызыл, 23 ноября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Туве зарегистрировано 11 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число жертв COVID-19 с начала года достигло 275.

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По данным на 23 ноября, в ковидных стационарах Кызыла лечатся 375 пациентов, среди которых 42 ребёнка и 11 беременных женщин. Состояние 79 больных оценивается как тяжёлое, 20 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда составила 58,6% из 640 коек.

«С пневмониями амбулаторное лечение проходят 17, стационарное — 302 человек. На учете Центра амбулаторной Covid-диагностики и лечения состоит 223 больных, в том числе 88 детей и 13 пожилых людей старше 65 лет», — отметили в минздраве.