Барнаул, 23 ноября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов, учитывая настрой властей, будет принят. Но от людей зависит, в какой редакции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 23 ноября руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском заксобрания Александр Молотов. Основное из своего выступления на круглого столе, проведённом Общественной палатой региона, он обнародовал в телегам-канале molotov_akzs.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

«Власть должна вести системную борьбу с пандемией коронавируса, используя все имеющиеся у неё возможности и ресурсы. <…> Одними вакцинацией и введением QR кодов пандемию не победить. Справедливая Россия, в том виде в котором они сейчас есть, не поддерживает законопроекты о введении QR кодов», — отметил депутат АКЗС.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3430223" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА REGNUM, пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов на транспорте, в магазинах и в общественных местах, которые призваны принудить граждан к вакцинации против COVID-19, Госдума направила для обсуждения в регионы. Свою позицию субъекты РФ должны определить до 15 декабря. Законопроекты рассматривают и в Общественной палате РФ.

Читайте также: «Оторвались от простого народа»: алтайский депутат высказалась о QR-кодах