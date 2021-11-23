Тбилиси, 23 ноября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. После того, как бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что прекращает голодовку, вероятность его выступления в суде возрастает. Об этом на телеканале «Имеди» заявил министр юстиции республики Рати Брегадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили Михаил Николозович

Министр отметил, что до этого Пенитенциарная служба отказывалась доставлять экс-президента на судебные заседания по двум причинам: угроза безопасности из-за его сторонников и состояние здоровья Саакашвили.

«Подождём заключения врачей о состоянии его здоровья, и уже исключение этого одного фактора даёт нам основание, чтобы Михаил Саакашвили на последующем процессе был представлен в зале суда», — сказал Брегадзе.

Напомним, Саакашвили ранее был заочно приговорён к шести годам тюремного заключения по двум уголовным делам. В настоящее время идут судебные процессы ещё по двум делам: о жёстком разгоне митинга оппозиции и растрате бюджетных средств. В ноябре прошли два судебных заседания, но Пенитенциарная служба оба раза отказалась доставить в суд экс-президента. Сам он заявляет о желании выступить на заседании.