Москва, 23 ноября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Москве более 60 тысяч медицинских работников городских больниц и поликлиник — врачи и медсёстры — получили в экипировочном центре новую удобную форменную одежду, сообщается на портале мэра столицы.

Mos.ru Московская поликлиника

Столичных медиков обеспечивают красивой, удобной и комфортной форменной одеждой бесплатно. Все комплекты формы подбираются с учетом индивидуальных особенностей и разных специальностей.

Дизайн одежды разрабатывался с учетом пожеланий медработников. Новые комплекты формы отличаются и высоким качеством изготовления. Форма выдается медицинским работникам каждый год, обувь — раз в два года.

Как сообщало ИА REGNUM, экипировочный центр для медицинских работников больниц и поликлиник Москвы начал работу в июле 2021 года.

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