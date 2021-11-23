Астана, 23 ноября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В Казахстане надеются получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». В настоящее время власти республики ведут переговоры с российской стороной о возможных поставках препарата в республику. Об этом 23 ноября заявил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

Med.ulgov.ru Вакцина «Спутник Лайт»

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«Мы сейчас прорабатываем этот вопрос. Мы запросили наших российских коллег о возможности поставки вакцины «Спутник Лайт», — уточнил глава министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, российскую однокомпонентную вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» минздрав Казахстана зарегистрировал в середине июля. Отмечалось, что вакцина «сократит сроки вакцинации населения и ускорит создание коллективного иммунитета» в Казахстане.

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Напомним, что с 1 февраля в Казахстане началось поэтапное вакцинирование населения от коронавируса российской вакциной «Спутник V», произведённой в России, с 23 февраля к процессу вакцинации добавлен препарат, произведённый в Караганде.

По данным минздрава Казахстана на 23 ноября, в республике вакцинировано первым компонентом 8 650 815 человек, вторым компонентом — 7 969 940 человек.