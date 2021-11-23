Оренбург, 23 ноября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Оренбурге досрочно завершился капитальный ремонт ул. Володарского. Дорогу планируют открыть 23 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Ул. Володарского в Оренбурге

Напомним, ремонтные работы начали со 2 августа. Их планировали завершить 1 декабря. Оренбуржцы считали сроки старта благоустройства поздними и опасались, что ремонт затянется.

Между тем, подрядчик исполнил договор досрочно. Однако на финальной стадии горожане заметили, что проезжая часть заметно сузилась. Это вызвало критику в адрес чиновников.

В мэрии признали факт того, что дорога стало уже на полметра, и подчеркнули, что ранее проезжая часть ул. Володарского не соответствовала требованиям ГОСТа для нанесения разметки 1.3 (двойная сплошная линия разметки).