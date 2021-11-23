Москва, 23 ноября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Деятельность более чем 300 подпольных производств алкоголя пресечена в России с января по сентябрь 2021 года включительно, более 665 тыс. декалитров продукции изъято из незаконного оборота. Об этом сообщили 23 ноября в пресс-центре МВД России.

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В ведомстве уточнили, что за девять месяцев года пресечена деятельность 329 подпольных производств по изготовлению алкогольной продукции, выявлена 51 организованная группа. Правонарушения совершили 52,5 тыс. человек.

«Из незаконного оборота изъято свыше 665,3 тыс. декалитров алкогольной и спиртосодержащей продукции», — сообщили в МВД ТАСС.

Мероприятия, направленные против незаконного производства и оборота алкоголя, проводятся регулярно, добавили в ведомстве. За указанный период выявлено более 63,3 тыс. правонарушений, по итогам этой работы возбуждено 2 905 уголовных дел и составлено 58 519 протоколов об административных правонарушениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в МВД на фоне роста числа отравлений суррогатным алкоголем предложили регламентировать оборот метанола.

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