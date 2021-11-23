Ярославль, 23 ноября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Ярославле пройдёт ремонт Театра юного зрителя. Об этом сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Yarregion.ru Театр юного зрителя в Ярославле

«В следующем году здесь начнётся капитальный ремонт, он продлится два года. Проект масштабный, и деньги на него уже выделены по нацпроекту «Культура». Это 800 миллионов рублей, с учетом нашего софинансирования. Я понимаю важность ТЮЗа для региона и Ярославля. Поэтому буду держать ситуацию на личном контроле, находиться в контакте с руководством ТЮЗа, чтобы отслеживать ситуацию на всех этапах», — написал в своём Instagram Михаил Евраев.

По словам Евраева, театр после обновления получит новые технические возможности, фойе и зрительные залы станут комфортнее и удобнее, появится лифт. Будут заменены все инженерные коммуникации, остекление и паркет. Снаружи будет сделана подсветка.