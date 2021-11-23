Селенгинский район, Бурятия, 23 ноября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Селенгинском районе Бурятии 14 ноября школьник предотвратил трагедию и спас провалившегося под лёд ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС, инцидент произошёл на реке Цаган Гол возле посёлка Гусиное озеро.

Главное управление МЧС по Бурятии В Бурятии семиклассник спас провалившегося под лёд ребёнка

Ученик 7 класса шёл к своему другу, когда увидел катающегося на коньках мальчика. Зная, что лёд в это время ещё очень тонкий, он попытался предупредить об этом ребёнка, но в этот момент тот провалился в воду.

Семиклассник не растерялся и бросился на помощь. На животе он начал подползать к полынье, подбадривая мальчика, что спасёт его. Вспомнив наставления спасателей, которые недавно побывали в его школе, он приблизился к ребёнку и вытащил из воды.

«Благодаря умелым и самоотверженным действиям подростка, семикласснику удалось спасти жизнь ученика 3 класса. В настоящее время Главное управление МЧС России по Республике Бурятия готовит документы к награждению героя», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 ноября аналогичный случай в городе Минусинск Красноярского края завершился гибелью восьмилетнего мальчика. По факту происшествия следственные органы организовали проверку.

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