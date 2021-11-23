Буффало, США, 23 ноября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» уверенно обыграл команду «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра прошла на льду арены «Кибэнк-центр» в Буффало и закончилась победой гостей со счетом 4:7.

У «Блю Джекетс» забитыми голами отличились оформившие в матче дубли Джек Рослович (9-я и 15-я минуты) и российский защитник Владислав Гавриков (25-я и 60-я, в пустые ворота), а также датский форвард Оливер Бьёркстранд (21-я), Макс Доми (21-я) и Шон Курали (60-я, в пустые ворота).

В составе «Баффало» шайбы забросили также оформивший в матче дубль Тейдж Томпсон (40-я и 30-я, в большинстве), латвийский нападающий Земгус Гиргенсон (20-я, в большинстве) и Дилан Козенс (25-я).

Российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Коламбус» 25 ноября сыграет на домашнем льду с клубом «Виннипег Джетс», а «Баффало» в этот же день примет у себя команду «Бостон Брюинз».