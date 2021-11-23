Кадыров предложил СМИ называть национальность каждого преступника
Грозный, 23 ноября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил альтернативу законопроекту о запрете СМИ указывать национальность преступников. Противников и критиков этого законопроекта, который поступил на рассмотрение в Госдуму, он призвал указывать национальность каждого совершившего преступление. Тогда будет установлено равноправие в полном соответствии с принципами национальной политики Российской Федерации, считает глава Чечни.
Напомним, парламент Чечни по инициативе главы республики Рамзана Кадырова разработал и направил на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект о запрете «на упоминание в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений». Парламентарии Чечни считают, что распространение таких сведений является оскорбительным для всех остальных добропорядочных граждан данной национальности.
«СМИ ведут себя так, будто есть только две категории граждан: кавказец и человек без национальности», — комментировал ситуацию чеченский лидер.
После внесения законопроекта на рассмотрение раздались разнообразные мнения от представителей СМИ, политических деятелей о том, что законопроект требует дискуссии, так как он напоминает цензуру и ведет к ограничению свободы слова.
В ответ на это Кадыров назвал всех критиков законопроекта лицами, которыми управляет единый кукловод, который мог бы «набраться храбрости напрямую обратиться к нему и не использовать для этого десятки средств массовой информации и ньюсмейкеров».
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