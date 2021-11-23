Грозный, 23 ноября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил альтернативу законопроекту о запрете СМИ указывать национальность преступников. Противников и критиков этого законопроекта, который поступил на рассмотрение в Госдуму, он призвал указывать национальность каждого совершившего преступление. Тогда будет установлено равноправие в полном соответствии с принципами национальной политики Российской Федерации, считает глава Чечни.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Напомним, парламент Чечни по инициативе главы республики Рамзана Кадырова разработал и направил на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект о запрете «на упоминание в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений». Парламентарии Чечни считают, что распространение таких сведений является оскорбительным для всех остальных добропорядочных граждан данной национальности.

«СМИ ведут себя так, будто есть только две категории граждан: кавказец и человек без национальности», — комментировал ситуацию чеченский лидер.

После внесения законопроекта на рассмотрение раздались разнообразные мнения от представителей СМИ, политических деятелей о том, что законопроект требует дискуссии, так как он напоминает цензуру и ведет к ограничению свободы слова.

В ответ на это Кадыров назвал всех критиков законопроекта лицами, которыми управляет единый кукловод, который мог бы «набраться храбрости напрямую обратиться к нему и не использовать для этого десятки средств массовой информации и ньюсмейкеров».

«Ваша показная «свобода слова» распространяется, только если в деле замешаны кавказцы: чеченцы, ингуши, дагестанцы. Я ни в коем случае не пытаюсь выгородить кого-то. Если виновен, нужно наказать по закону! Однако если все дружно считают, что называть национальность необходимо, давайте честно, без оправданий или отговорок называть каждого преступника. Покажите в этом случае вашу пресловутую свободу слова. <…> Хотите абсолютнейшую свободу слова? Вперед! С завтрашнего дня называйте всех — русский, башкир, казак, татарин, еврей, удмурт, бурят, якут… — всех без исключения! Заодно узнаем, кто больше всех преступает закон», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

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