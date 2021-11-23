Кадыров предложил указывать национальность всех преступников
Грозный, 23 ноября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил указывать в средствах массовой информации национальность всех преступников, а не только выходцев с Кавказа.
Он добавил, что по всей России ежедневно совершаются «тысячи преступлений: изнасилования, домогательства до несовершеннолетних, убийства, грабежи, кражи, угоны, разбои, побои, каннибализм и другие».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о запрете упоминания в СМИ и интернете национальности преступников и подозреваемых.
Читайте также:Госдума обсудит запрет национальности преступников в СМИ и соцсетях
Как считают в чеченском парламенте, распространение таких сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к противозаконной деятельности.
Читайте также: В Госдуме учтут позицию СЖР про запрет национальности преступника в СМИ