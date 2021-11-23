Грозный, 23 ноября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил указывать в средствах массовой информации национальность всех преступников, а не только выходцев с Кавказа.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Ладно, если считаете, что национальность преступника должна быть указана, я только за» — написал Кадыров в телеграм.

Он добавил, что по всей России ежедневно совершаются «тысячи преступлений: изнасилования, домогательства до несовершеннолетних, убийства, грабежи, кражи, угоны, разбои, побои, каннибализм и другие».

«Сколько раз журналисты, болеющие за свободу слова, указали национальность преступника, его вероисповедание, место рождения или проживания?» — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о запрете упоминания в СМИ и интернете национальности преступников и подозреваемых.

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Как считают в чеченском парламенте, распространение таких сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к противозаконной деятельности.

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