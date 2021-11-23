Кемерово, 23 ноября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 3832 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

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Уточняется, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 18 784 человека.

Всего в Кузбассе выявлено 71 754 случая заражения коронавирусом, 66 372 человека выздоровели, 1550 пациентов скончались.