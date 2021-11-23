Ташкент, , 08:57 — REGNUM Консорциум компаний EDF — Nebras Power — Sojizt Corporation объявлен победителем по итогам международного тендера на строительство парогазовой электростанции мощностью 1200−1600 МВт в Сырдарьинской области Узбекистана. Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении Международной финансовой корпорации (IFC).

Сообщается, что консорциум компаний выбран победителем тендера на основании самой низкой нормированной стоимости электроэнергии, которая, помимо предложенных тарифов, учитывает эффективность тепловой электростанции.

«Компания, которая будет создана победителем тендера, заключит 25-летний договор купли-продажи электроэнергии с АО «Национальные электрические сети Узбекистана» по проектированию, финансированию, строительству, эксплуатации и техническому обслуживанию тепловой электростанции», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что высокоэффективная тепловая электростанция является частью реформирования энергетического сектора страны, «что поможет Узбекистану модернизировать стареющую энергетическую инфраструктуру, улучшить снабжение электроэнергией, а также позволит значительно сократить использование природного газа для выработки электроэнергии».

«Новая парогазовая электростанция будет почти в два раза эффективней в сравнении с предыдущими установками, что будет способствовать более эффективному использованию природного газа и снижению выбросов CO2», — говорится в сообщении.