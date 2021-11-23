Уфа, , 08:57 — REGNUM Более 350 человек эвакуировали из-за пожара в школе в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Тушение пожара в здании вечерней школы в Горно-Алтайске 04.mchs.gov.ru

Сообщается, что утром 23 ноября спасатели г. Уфы получили информацию о задымлении в школе № 126 по улице Мингажева. По тревоге были подняты 37 огнеборцев на 12 единицах техники.

Прибыв на место происшествия, было установлено, что в помещении раздевалки размерами 5×3 метра спортивного зала на площади два кв. метра горит спортинвентарь.

Огнеборцы быстро справились с огнем.

«Погибших и травмированных нет. Эвакуировано 354 человека, из них 324 ребёнка», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ликвидировали пожар в детском саду.