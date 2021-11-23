Никосия, , 08:55 — REGNUM Правоохранительные органы Кипра арестовали 46-летнего мужчину, который подозревается в покушении на убийство баскетболиста из США Кори Маниго. Об этом 22 ноября сообщила на своем сайте кипрская полиция.

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Ему предъявлены обвинения по статьям, касающихся покушения на убийство, сговора с целью совершения правонарушения и нападения с причинением реального вреда здоровью. Преступление произошло 21 ноября возле ночного клуба в кипрской столице Никосии. После нападения Маниго был доставлен в больницу в критическом стоянии. Врачи диагностировали у спортсмена кровоизлияние в мозг и гематому.

Баскетболист играет за клуб АЕЛ из города Лимасола на юге Кипра.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года на Кипре был арестован местный житель, обстрелявший посетителей кафе в курортном городе Айа-Напа.

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